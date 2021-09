Expulsions «ignobles» de migrants : Démocrates et républicains critiquent Biden à l’unisson

Le chef du Sénat a exhorté le président américain à mettre fin aux actions des gardes-frontières au Texas, après la publication de photos choquantes.

«Ces images vous donnent la nausée»

La vice-présidente Kamala Harris a jugé ces images «horribles» et affirmé devant des journalistes qu’elle soutenait ces investigations. «Des êtres humains ne devraient jamais être traités d’une telle façon et cela me préoccupe profondément.»