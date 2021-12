Internet : Démocratiser le web avec des adresses «moins occidentales»

Les alphabets non latins comme le chinois, l'arabe ou le russe restent peu utilisés sur le web, relève l'Icann, l'organisation qui gère l'annuaire du web.

La possibilité d’écrire en chinois ou en arabe dans la barre d’adresse de son navigateur internet existe depuis 2009, mais depuis, l’immense majorité des sites restent limités aux caractères latins, regrette l’Icann, l’organisation chargée de l’annuaire du réseau. «Bien que la moitié de la population mondiale utilise aujourd’hui internet, il s’agit de l’élite. C’est principalement ceux qui vivent en ville, principalement ceux qui ont un bon revenu», constate Goran Marby, à la tête de cette organisation à but non lucratif basée en Californie, dans un entretien à l’AFP.

Hiéroglyphes reconnus

«Est-ce qu’on ne devrait pas donner aux gens l’opportunité d’utiliser leurs propres alphabets, leurs propres claviers, et de raconter leurs propres histoires?» L'Icann veille à ce que lorsque l’adresse d’une page web est inscrite dans un navigateur internet, l’ordinateur trouve son chemin pour la télécharger. Théoriquement, il est déjà possible d’utiliser plus de 150 langues différentes, y compris des alphabets méconnus comme les hiéroglyphes de l’Égypte ancienne, et de voir pourtant la page se charger.