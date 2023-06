La France compte chaque année plus de retraités

En 2021, plus de 18 millions de personnes touchaient une rente vieillesse dans l’Hexagone, soit 90’000 de plus en un an, révèle une étude publiée vendredi.

L’âge effectif de départ en retraite est en hausse continue depuis dix ans en France, sous l’effet d’une précédente réforme et il dépasse depuis plusieurs années l’âge légal, actuellement fixé à 62 ans, et à 64 d’ici 2030. Photo d’illustration/AFP

Le nombre de retraités augmente en France où une réforme impopulaire vient de porter l’âge légal de départ à 64 ans d’ici 2030, selon une étude parue vendredi qui recense un peu plus de 18 millions de personnes touchant une pension.

Toile de fond de la réforme qui a braqué les syndicats français et agité le début d’année, avec une succession de grèves et de manifestations, le «panorama» annuel du service statistique des ministères sociaux français (Drees) confirme cette augmentation du nombre des retraités dans le pays.

Les femmes touchent 38% de moins que les hommes

Avec 722’000 nouveaux retraités «de droit direct» (ndlr: droit acquis par une personne au titre de sa carrière personnelle, par opposition aux droits indirects pour un ayant droit) en 2021, les différents régimes français totalisaient pratiquement 17 millions de pensionnés, soit 90’000 de plus en un an. En ajoutant les réversions (versées aux veuves le plus souvent), un peu plus de 18 millions de personnes touchaient une pension de retraite fin 2021.

Le montant moyen perçu par les retraités «de droit direct» s’élevait à 1470 euros brut, soit 1366 euros net, avec un écart de 38% entre hommes (1697 euros) et femmes (1052 euros). Réversions incluses, la pension servie grimpait à 1612 euros brut, soit 1499 euros net, avec un écart réduit à 24% entre hommes (1719 euros) et femmes (1305 euros).

L’inflation augmente, le pouvoir d’achat baisse

Malgré une progression plus forte qu’auparavant (+1,8% net), le pouvoir d’achat des retraités a diminué en raison d’une «accélération des prix (ndlr: +2,8%) ne se répercutant sur la revalorisation des pensions qu’en 2022», souligne la Drees.

Par ailleurs, l’âge effectif de départ en retraite en France a continué d’augmenter. Il a atteint en moyenne 62 ans et 7 mois, avec un écart de 10 mois entre hommes (62 ans et 2 mois) et femmes (63 ans). L’âge effectif de départ en retraite est en hausse continue depuis dix ans, sous l’effet d’une précédente réforme et il dépasse depuis plusieurs années l’âge légal, actuellement fixé à 62 ans.

L’impopulaire réforme de Macron, un mal nécessaire?

La réforme promulguée en avril par le président Emmanuel Macron va porter progressivement l’âge de départ à 64 ans d’ici 2030. Présentée comme un mal nécessaire pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, elle a fortement entamé sa popularité et celle de son gouvernement.

Les syndicats n’ont cependant pas tout perdu, a estimé la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dans une tribune publiée vendredi. Selon elle, «au moins 100’000 personnes» se sont syndiquées depuis le début du mouvement de contestation», ce qui met les syndicats en «position de force» face à un gouvernement «qui n’a plus ni majorité sociale ni majorité politique». «Pour Emmanuel Macron, tout va être plus compliqué maintenant, et le prix à payer sera élevé», a-t-elle jugé.