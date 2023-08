Démographie: La Suisse s’approche de la barre des 9 millions d’habitants

Le pays comptait 76’600 habitants de plus à la fin de l’année dernière. Par rapport aux pays de l’UE (+ 0,6%), le taux d’accroissement de la Suisse est assez proche de ceux enregistrés par le Danemark et le Liechtenstein. L’accroissement démographique se poursuit, bien que de manière moins soutenue qu’avant 2017, note l’OFS. Selon de récentes projections, la barre des 10 millions d’habitants devrait être franchie plus vite que prévu.

Plus de femmes chez les séniors

Les ressortissants étrangers représentent 26% de la population. Par rapport à 2021, Schaffhouse est le canton où l’évolution de la population est la plus importante (+1,5%). La population de la Suisse continue de vieillir. Le nombre de seniors (65 ans ou plus) a augmenté de 1,8%. Par rapport à 2021, leur nombre augmente dans tous les cantons. La progression a été plus marquée en Suisse centrale (+2,5%).

En 2022, on dénombre 485’600 personnes de 80 ans ou plus contre 472’000 en 2021 (+2,9%). La Suisse compte également 60 centenaires de plus: Ils étaient 1948 en 2022 contre 1888 en 2021. Les femmes sont plus nombreuses dans la catégorie des séniors. Une femme sur cinq et un homme sur six ont plus de 64 ans.