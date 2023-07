Il y a de moins en moins de résidents nationaux au Japon

Cette diminution de 0,65% est la plus importante depuis 1968, année depuis laquelle des statistiques comparables sont disponibles, a ajouté le ministère. Et pour la première fois, tous les 47 départements du pays ont enregistré une baisse de leur population.

La population d’étrangers atteint un niveau record

Le pourcentage d’habitants âgés de 65 ans et plus au Japon (environ 30%) est le deuxième le plus élevé au monde après Monaco. En revanche, la population des résidents étrangers dans le pays a augmenté de 289’498 personnes l’année dernière, soit une augmentation de 10,7%, et le total atteint presque 3 millions de personnes, un niveau record.