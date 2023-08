Nouveau record de population: la Suisse va manquer de logements

Fribourg et Vaud en tête

Avec 334’000 habitants à fin 2022, c’est le canton de Fribourg qui affiche la plus forte croissance de sa population au cours des 15 dernières années. C’est plus d’un quart depuis 2007 (263’000). Suivent les cantons de Vaud (+ 23,5%), Argovie (+22,3%) et Thurgovie (+21,5%, suivis de près par Zurich (+20,8%) et Zoug (20,1%). A l’autre bout du classement: le canton de Neuchâtel, avec seulement 4% d’habitants en plus par rapport à 2007. Les deux Appenzell et le Jura affichent aussi une hausse modérée, avec un taux de croissance d’environ 6%, tout comme Bâle-Ville, l’un des pôles économiques les plus forts du pays.