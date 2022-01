Tennis : Démonstration de Barty qui se hisse dans le dernier carré

La No 1 mondiale a fait honneur à son rang en surclassant Jessica Pegula 6-2 6-0 mardi. L’Australienne défiera Madison Keys en demi-finales.

Ashleigh Barty n’est plus qu’à deux succès d’un premier titre dans le Grand Chelem australien.

La No 1 mondiale Ashleigh Barty a largement dominé l’Américaine Jessica Pegula (21e) 6-2 6-0 mardi, pour rejoindre en demi-finales de l’Open d’Australie une autre Américaine, Madison Keys.

«Je suis contente d’avoir été agressive sur mon coup droit, même si j’ai commis quelques fautes», a souligné Barty, impressionnante depuis le début du tournoi, et qui n’a passé en moyenne qu’environ 1 heure sur le court à chaque tour.

L’Australienne de 25 ans avait atteint les demi-finales à Melbourne en 2020 et perdu en quarts en 2021. Depuis cette demie, «je suis plus complète, j’ai plus d’expériences pour gérer les différentes situations qui se présentent», a-t-elle prévenu.