Russie : Démonstration de force à Moscou pour le 9 mai

La Russie organise lundi un défilé militaire pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945. Vladimir Poutine doit prononcer un discours très attendu.

«Le mal est de retour en Europe»

Déconvenues

La Russie n’a toutefois jusqu’à présent pu revendiquer le contrôle complet que d’une ville d’importance, Kherson (sud), et l’offensive militaire que nombre d’experts prédisaient comme fulgurante a été marquée par des déconvenues, notamment logistiques. Après avoir échoué aux portes de Kiev face à des forces ukrainiennes plus motivées que prévu et armées par les Occidentaux, l’état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l’offensive sur l’est et le sud du pays.

«L’ennemi ne cesse pas ses opérations offensives (…) afin d’établir un contrôle total sur les régions de Donetsk, de Lougansk et de Kherson et de maintenir le couloir terrestre entre ces territoires et la Crimée occupée» par la Russie depuis 2014, a averti l’état-major de l’armée ukrainienne. Il a précisé que dans la région de Donetsk, les troupes russes avaient poursuivi leurs attaques autour de Lyman, Popasniansky, Severodonetsk et Avdiivka, et que les militaires ukrainiens se sont retirés de la ville de Popasna, désormais en ruines, pour occuper de «meilleures positions».