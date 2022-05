E-sport : Démonstration de force de G2 avant les choses sérieuses

L’équipe européenne de «League of Legends» est restée invaincue à l’issue de la première partie de la compétition du MSI.

La team G2 a marqué les esprits en réalisant une entrée en matière parfaite dans le MSI, le tournoi de «League of Legends» auquel participent les champions en titre des principales régions. L’équipe européenne s’est même payé le luxe de rester invaincue après ses huit premiers matches de la phase de groupes, qui s’est terminée ce week-end, qu’elle a disputée contre les Nord-Américains d’EG et les Australiens d’Order.

Une équipe complète

Favoris au rendez-vous

Mais G2, qui avait gagné le MSI en 2019, n’est pas la seule équipe toujours invaincue après la phase de groupes. Les deux autres favorites du tournoi, T1 et RNG, ont également remporté tous leurs matches jusqu’à présent et sont chacune en quête d’un troisième titre du MSI, après ceux de 2016 et 2017 enlevés par l’équipe coréenne T1 de la star Faker et ceux de 2018 et 2021 gagnés par les Chinois de RNG.