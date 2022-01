Hockey sur glace - Démonstration du Wild, un but pour Kevin Fiala

Performance de choix de Minnesota dans la nuit de vendredi à samedi. Le Wild a fait tomber Anaheim, 2e de la Division Pacifique. Au Xcel Energy Center de St.Paul, les coéquipiers de Kevin Fiala se sont imposés 7-3, grâce notamment aux 3 points du Norvégien Mats Zuccarello. Quittant la glace avec un bilan de + 2, l’ailier saint-gallois s’est pour sa part illustré en inscrivant le premier but du match, après 7 minutes de jeu.

Il s’agit du 8e but de la saison pour Fiala, qui porte son total de points à 24. Menant 3-1 après le premier tiers, le Wild assuré son succès au début de l’ultime période, allumant deux fois la lampe, après 30 et 34 secondes. Minnesota, 4e de la Division centrale, enregistre ainsi son 3e succès de rang et compte désormais 7 points d’avance sur les Jets, cinquièmes.