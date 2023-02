Démonstration d’une réduction mammaire sur TikTok

Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert comment poussaient les noix de cajou ou qu’on ne disait pas cardamone, mais cardamome? Eh bien, la vidéo TikTok aux 17,4 millions de vues de la clinique Utoquai de Zurich devrait vous faire le même effet. Martina Schneider, chirurgienne plastique, esthétique et reconstructive, y montre sur de la pâte à modeler, comment se déroule une réduction mammaire. Et autant dire qu’on ne s’attendait pas à cela. La spécialiste nous a accordé un entretien.

Dans la vidéo, la réduction mammaire a des airs de puzzle. Est-ce vraiment ainsi qu’elle se déroule?

Oui, mais il existe différentes techniques. Personnellement, je privilégie une version modifiée de la technique dite de Hall-Findlay dont nous faisons la démonstration dans la vidéo. Et ce pour une raison simple: l’incision très particulière permet de garder du volume sur le dessus et au milieu du sein, ce que souhaitent la plupart des femmes. On retire donc du tissu par le bas. Cela permet également de retarder l’affaissement naturel des seins dû à l’âge.

Les patientes ont-elles conscience du déroulement de l’opération?

Ce n’est manifestement pas le cas sur TikTok…

Selon le Dr Schneider, il faut remplir des conditions bien précises pour que la caisse de maladie prenne en charge les coûts d'une réduction mammaire . «Il faut tout d’abord prouver que les douleurs dorsales ou cervicales sont dues au volume de la poitrine et que d’autres méthodes telles que la physiothérapie se sont révélées inefficaces. Le poids corporel doit se situer dans la fourchette normale. Et: au moins 500 grammes de tissu mammaire doivent être prélevés de chaque côté pour qu'une amélioration soit possible».

Quels sont les potentiels risques ou complications?

Toute opération présente des risques de complication, même s’ils sont généralement extrêmement rares. Des troubles de la sensibilité peuvent être observés dans la région du mamelon . Ils sont toutefois temporaires et disparaissent généralement au bout de quelques mois après l’opération. Il peut également y avoir des problèmes de cicatrisation ou, plus rarement, une asymétrie post-opératoire des seins. Une complication grave, mais très rare est la mauvaise irrigation sanguine du mamelon après l’opération, ce qui peut entraîner sa perte. La technique utilisée dans la vidéo permet justement d’éviter la nécrose; c’est pourquoi nous n’avons, fort heureusement, encore jamais connu ce genre de cas au sein de notre clinique.

Qu’en est-il de l’allaitement après l’opération?

Et qu’en est-il des cicatrices?

Après une réduction mammaire, il y a une cicatrice autour du mamelon, une au milieu du sein vers le bas et une autre dans le pli sous le sein. Dans le cas d’une réduction mammaire pour raison médicale (NDLR: prise en charge par la caisse de maladie), il faut prélever beaucoup de tissu et procéder à un important lifting, d’où la taille plus importante des cicatrices. Mais une fois guéries, au bout d’un an environ, elles ne sont généralement plus très visibles.