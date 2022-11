Dempsey Bryk boxe depuis l’âge de 10 ans

Dempsey Bryk, 26 ans, a commencé sa carrière d’acteur en 2017. Getty Images via AFP

Dempsey Bryk joue un prince donjuanesque dans la série «Willow», dès le 30 novembre 2022 sur Disney+. L’acteur canadien de 26 ans a pu réaliser ses propres cascades dans cette suite du film de fantasy sorti en 1988.



Connaissiez-vous l’univers de «Willow» avant de décrocher votre rôle dans cette série?



Je n’ai vu le film original que lors des auditions pour mon rôle. J’ai découvert cet univers en lisant les scénarios des épisodes et j’ai été totalement emballé. C’est rassurant pour tous ceux qui n’ont pas vu le film, même si j’ai adoré le film!



Vous êtes-vous trouvé des points communs avec votre personnage?



Airk a les cheveux longs, comme moi, ha ha! C’est un gars qui aime rire, très sincère et qui peut être sérieux par moments et gentil. Je ne sais pas si je peux dire que je lui ressemble mais en tout cas, j’apprécie ces attributs chez quelqu’un. J’aime l’innocence et la gentillesse sincère chez les gens.



Qu’avez-vous appris dans le camp d’entraînement auquel ont participé les acteurs?



À me battre, manier l’épée, monter à cheval ou soulever des poids. Notre coach a mis six mois à m’apprendre à réaliser correctement un soulevé de terre! C’était un rêve d’enfant de pouvoir exécuter mes propres cascades et cela grâce l’aide de la géniale équipe de cascadeurs.



Vous aviez tout de même un avantage au niveau du fitness…



C’est vrai. Je boxe depuis l’âge de 10 ans. J’incarne un boxeur dans mon nouveau film, «The Fight Machine», qui représente beaucoup pour moi. C’était agréable de pouvoir donner quelques coups de poing pendant le tournage.



Après «House of the Dragon» et «Les Anneaux du Pouvoir», pourquoi les téléspectateurs devraient-ils regarder une autre série de fantasy?