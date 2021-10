Crise à Genève Aéroport – Démunie, la Commission du personnel démissionne en bloc

Vingt-deux postes supprimés à Genève Aéroport (GA). L’annonce de cette nouvelle mesure d’économie, la semaine dernière, a fait l’effet d’une bombe au sein de la Commission du personnel. Après avoir été mise devant le fait accompli, cette dernière estime que son droit de consultation et de concertation a été bafoué. Face à ce nouvel échec des discussions, vendredi, les défenseurs des salariés de l’établissement ont annoncé leur démission immédiate et collective pour protester contre la direction.

Le canton appelé à intervenir

Dans leur courrier, les vingt membres écrivent: «La raison de cette décision douloureuse et mûrement réfléchie est notre incapacité à remplir notre mission pour défendre nos collègues de travail. Nous vous annonçons que la représentation des collaborateurs de Genève Aéroport est désormais assurée par le Syndicat des Services Publics (SSP), Section du trafic aérien.»

Et la réaction du SSP ne s’est pas fait attendre. Dimanche, par voie de communiqué, il a demandé la prise en main de la direction de Genève Aéroport par le Conseil d’État. «La régie publique est mal gérée. Il y a un réel problème de gouvernance. Le Conseil d’Etat doit intervenir et se mouiller», estime son secrétaire syndical, Jamshid Pouranpir.

L’aéroport toujours dans le rouge

Durement touché par la crise sanitaire, Genève Aéroport a enregistré une perte massive de 129,5 millions de francs, en 2020. Cette année, la perte sera à nouveau très importante malgré de nouvelles économies, a-t-elle fait savoir dimanche dans un communiqué. «Afin de préserver une capacité à un retour à l’équilibre financier, Genève Aéroport est contraint de poursuivre les mesures de réduction de ses effectifs et de supprimer 22 postes.»

Parmi eux, cinq seront des départs en retraite ou en pré-retraite et deux pourront être réintégrés via des postes vacants. «Le nombre finalement arrêté de postes à supprimer s’inscrit en deçà des limites nécessitant la mise en action d’une procédure de licenciement collectif et de négociation d’un plan social», relève la direction générale de l’établissement.