Valais : Déneiger les rues a un prix: un million par jour

Il est rare que l’or blanc se dépose sur l’ensemble du canton en une fois. Et quand ce cas de figure survient, le Canton l’observe dans ses comptes. «Le déneigement sur une journée et une nuit coûte environ 1 million de francs à l’Etat du Valais», estime Vincent Pellissier, chef du Service cantonal de la mobilité, dans les colonnes du Nouvelliste .

Le service est assuré par 100 concessionnaires mandatés par l’Etat. Pour les situations exceptionnelles, ce sont plus de 500 véhicules qui sont mobilisés sur les routes. La facture est particulièrement salée cette année: les salines suisses ont augmenté le prix de 15% au début de l’année. A noter que le montant de la douloureuse est réparti moitié-moitié entre canton et commune. Et pour faire des économies, les employés de l’Etat ont recours au «saumurage plutôt qu’au salage, bien plus économe en sel».