Hockey sur glace : Denis Malgin de retour en Suisse, à Zurich

Le joueur de centre de 24 ans s’est engagé pour quatre saisons avec les ZSC Lions.

« On ne souhaite plus miser sur un élément qui viendrait prendre la place d’un autre avec le risque qu’il nous quitte en cours de championnat. Et puis, on a suffisamment de bons joueurs, qui ont tous envie de jouer » , déclarait Svoboda.