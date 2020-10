Denis Vaucher, directeur de la National League et de la Swiss League.

La saison 2020-2021 a commencé avec deux semaines de retard en raison de la pandémie de coronavirus. Après l’annulation des derniers play-off, Denis Vaucher, directeur de la National League, a planché durant tout l’été sur un concept sanitaire susceptible de convenir au Conseil fédéral. Ainsi le championnat a repris le 1er octobre dernier avec uniquement des places assises et seulement deux tiers de la capacité des patinoires. Les fans portent obligatoirement un masque et la traçabilité a dû être assurée par les organisateurs. Après deux semaines de championnat, le dirigeant tire un premier bilan.

Je suis content, oui. Les concepts de sécurité mis en place dans toutes les patinoires du pays semblent fonctionner. Et je vous garantis que ce n’était pas facile à mettre en pratique. Il fallait s’assurer que tout le monde puisse entrer dans la patinoire à temps malgré les mesures de protection. Pour ce faire, la responsabilité individuelle de chacun était nécessaire.

Non pour une raison toute simple. C’est la crise et tout le monde semble s’en être rendu compte. Ce n’était donc pas difficile, car la solidarité est très grande. Nous avons pu collaborer très facilement. La Ligue a mis en place un concept de protection global et les clubs l’ont ensuite adapté dans les différentes patinoires du pays. J’ai senti une vraie attention de tous afin d’avoir un niveau de protection élevé.