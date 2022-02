Football – Denis Zakaria a attendu son heure, pas Dusan Vlahovic

Leonardo Bonucci en délicatesse physique, Giorgio Chellini et Paulo Dybala à l'infirmerie, une 4e place bien loin du trio de tête en Serie A: la Juventus se cherche des stars pour continuer à exister en ce début d'année. En plus d’un avenir en Coupe d’Europe. Chaque sortie des Turinois n'est pas un spectacle, le 1-1 concédé vendredi face au Torino fait tache. Alors, lorsque Dusan Vlahovic invente quelque chose de magique, c'est tout un club qui souffle. Pas seulement pour le retour sur investissement d'un buteur fraîchement acheté 70 millions d'euros à la Fiorentina. Surtout pour mettre des paillettes dans les yeux des suiveurs parfois blasés d'un des géants d'Europe.

Les coups d'éclats peuvent prendre plusieurs formes. Celui du Serbe, mardi en 8e de finale de la Ligue des champions face à Villarreal, vaut pour son caractère inattendu. À l'heure où beaucoup avaient les yeux distraits d'un début de match, Vlahovic parlait record. 32 secondes, c'est le temps qu'il lui a fallu pour surprendre tout le monde. À commencer par les deux centraux et le gardien espagnols. Personne n'avait imaginé que, de ce long ballon en avant de Danilo, l'attaquant de la Vieille Dame allait en faire un cadeau pour les yeux.

Son contrôle de la poitrine devait l'emmener à la merci de ses cerbères. En un geste, cette frappe croisée enchaînée quasiment dos au but, Dusan Vlahovic a modifié le cours d'un match et inscrit son nom dans les registres des exploits à côté des plus grands. Au fait, il s'agissait de la première minute de sa carrière en Ligue des champions...