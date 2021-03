Denis Zakaria a encore raté de peu son 4e but en équipe nationale. Freshfocus

Ça n’a pas été brillant, mais la troupe de Vladimir Petkovic a fini par venir à bout d’une équipe finlandaise de faible niveau. C’est ce que retenaient en premier lieu tant Mario Gavranovic que Denis Zakaria, au micro de la RTS. «Je pense que c’était mérité, a dit le Tessinois. On a essayé dès le début de montrer le jeu qu’on essaie de mettre en place à chaque match. On s’est créé beaucoup d’occasions, il y a eu pas mal de bonnes choses, mais des erreurs aussi.» « Ç ’a été une partie globalement maîtrisée, mais pas mal de choses à corriger également pour les prochains matches, a enchaîné le Genevois. La victoire donne de la confiance à l’heure de rejoindre nos clubs respectifs.»

Gavranovic a été un des seuls de son équipe à réussir son entame de partie. Le joueur du Dinamo Zagreb a ouvert le score, tiré sur le poteau et été très disponible sur le front de l’attaque. «Je me sens bien personnellement, a souri le buteur. Je ne sais pas si je vis actuellement la meilleure période de ma carrière, mais je suis content de comment ça se passe actuellement avec la sélection, comme avec mon club. Maintenant, j’espère continuer comme ça et être prêt pour le grand tournoi qui nous attend dans deux mois.»

Le 1-0 signé Gavranovic. Freshfocus

Ses prestations récentes, tant avec le maillot à croix blanche qu’en Championnat de Croatie et en Europa League peuvent-elles être de nature à forcer la main de son sélectionneur pour le titulariser cet été? «Le coach a beaucoup de choses auxquelles penser plutôt que de me parler tout le temps… Il doit préparer les matches, regarder l’adversaire. Moi je me concentre sur ce que je peux maîtriser: le terrain et les entraînements. Je dois juste être prêt quand on fait appel à moi», a-t-il ajouté, toujours sur la RTS. Ce qu’il a parfaitement fait mercredi, soit dit en passant.

Zakaria, lui, a eu droit à deux bouts de matches, avant d’être aligné pendant plus d’une heure au Kybunpark. Rien n’a été simple pour le demi de «Gladbach», qui est encore à la recherche de rythme au plus haut niveau après une grave blessure et aussi de réussite devant le but. « Ç a fait un an que je n’étais pas revenu avec l’équipe nationale. Je suis heureux d’être là et je retrouve gentiment mon niveau. Je ne suis pas encore au top, donc j’espère continuer à progresser et, les prochaines fois, arriver à mettre mes occasions au fond.»

Ce serait bien de passer les 8es de finale cette fois. On a le niveau pour ça. Denis Zakaria