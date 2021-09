Football en Allemagne : Denis Zakaria fait tomber le Borussia Dortmund

Le Borussia Mönchengladbach s’est imposé 1-0 contre le BVB grâce à une réussite du milieu de terrain genevois. Carton de Leipzig.

Le Borussia Mönchengladbach, avec Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria et Breel Embolo (tous titulaires), s’est imposé 1-0 à domicile contre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji. La seule et unique réussite de ce duel a été inscrite par le milieu de terrain genevois à la 37e. Zakaria, d’une frappe puissante, a ainsi inscrit son 2e but de la saison.