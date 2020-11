Sur le flanc depuis 258 jours et un choc avec son compatriote et coéquipier Yann Sommer lors d’une rencontre face au Borussia Dortmund, Denis Zakaria, qui a été opéré du genou début mai, va réintégrer le groupe du Borussia Mönchengladbach pour le match de samedi en Bundesliga face à Augsbourg.

« Il est de retour et sera sur le banc, a confié jeudi son entraîneur Marco Rose en conférence de presse. Il se sent bien et ne ressent plus de douleurs. Nous allons essayer de le remettre dans le rythme ces prochaines semaines. Mais il aura besoin de temps » .