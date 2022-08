Denitsa Ikonomova à la Star Academy

TF1 : Denitsa Ikonomova pressentie pour la «Star Academy»

Le 23 juillet 2022, on apprenait que deux nouveaux jurés feraient leur apparition dans «Danse avec les stars» et qu’ils allaient remplacer Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. La nouvelle avait été confirmée par la première sur Instagram. «J’aurais adoré revivre cette expérience, mais le destin en a décidé autrement, avait-elle écrit. On se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures».