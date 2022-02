Suisse : Denner aurait exploité les bébés de son spot publicitaire

La pub où l’on voit un bébé faire ses courses fait un tabac. Mais le tournage n’aurait pas respecté la loi, dénonce la mère.

La publicité est mignonne, elle a d’ailleurs reçu de nombreux éloges, et même un prix du cinéma. Le spot met en scène un bout de chou en couches-culottes qui se débrouille comme un grand pour aller au magasin et déambuler dans les rayons.

Mais le tournage ne se serait pas déroulé dans les règles de l’art, ce qui fait bondir la mère des jumeaux qui apparaissent en alternance dans le spot. À tel point qu’elle aurait demandé l’interdiction de la diffusion du clip, selon le site alémanique Infosperber. Malgré le fait que deux petits acteurs aient été utilisés, la durée maximale de travail prescrite par la loi aurait été dépassée. Celle-ci stipule que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent travailler plus de trois heures par jour. Or, selon la mère, cette durée aurait été dépassée dès le premier jour. De plus, au moment de changer un des bébés, elle aurait constaté que le petit était en hypothermie, car il avait dû rester longtemps en couches et en T-shirt devant des frigos.