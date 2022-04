Suisse : Denner bannit la vaisselle jetable en plastique

La vaisselle en plastique sera remplacée par «des assiettes et gobelets en carton certifiés FSC». Une décision qui permet à l’entreprise d’économiser 45 tonnes de plastique par an.

Une cuichette (un ustensile alliant cuillère et fourchette) en bois sera désormais vendue au prix de 10 centimes.

Pour réduire encore davantage la consommation de plastique, l’entreprise suisse de commerce de détail, Denner, a choisi de bannir la vaisselle jetable en plastique de ses propres marques et du secteur à l’emporter. «Désormais, la cuichette [ndlr: un ustensile qui fusionne cuillère et fourchette] en bois permet de se régaler sans mauvaise conscience. Ce changement s’applique dès maintenant et permet d’économiser 45 tonnes de plastique par année», annonce Denner dans un communiqué de presse paru ce mardi.