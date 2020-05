Basketball

Dennis Rodman «prie pour son ami Kim Jong-un»

L'ancienne star de la NBA avait rencontré le dictateur nord-coréen à plusieurs reprises dans le passé, et espère que les rumeurs d'hospitalisation ne sont pas vraies.

Sur le parquet, Dennis Rodman était différent des autres. Cela ne s'est pas vraiment arrangé ensuite. L'ancien des Bulls, des Pistons et des Spurs, notamment, était allé visiter la Corée du Nord à deux reprises en 2013 et 2014 avec d'autres anciennes stars de sa division et avait fait connaissance de Kim Jong-un à cette occasion. Du coup, le fantasque ailier d'aujourd'hui 58 ans s'est pris d'amitié pour l'homme fort de la République populaire démocratique de Corée et s'est ému des récentes rumeurs concernant sa santé.