Task force scientifique : Dénonçant l’attitude des politiciens, un nouvel expert claque la porte

Un des membres de la Task force a annoncé son retrait vendredi matin. Plusieurs personnalités ont critiqué les décisions de réouverture du Conseil fédéral.

Après l’épidémiologiste Christian Althaus en janvier, c’est au tour du chercheur en neurologie Dominique de Quervain d’annoncer son départ de la Task force scientifique constituée pour conseiller les autorités sur les mesures de lutte contre la pandémie. Il a dénoncé, sur Twitter, un «corset politique» qui est imposé à la Task force et qui empêche le débat et les explications scientifiques «dont on a urgemment besoin».

En filigrane, la discussion sur le rôle public que doit jouer la Task force qui, forte de sa septantaine de membres de divers horizons scientifiques, rend publique ses positions sur la pandémie et les mesures anti-Covid. Elle était accusée d’exercer une très forte pression sur le Conseil fédéral, d’être alarmiste et, in fine, d’être responsable des décisions de semi-confinement. Excédée, la droite avait même tenté de réduire les scientifiques au silence, en exigeant que seul le président de la Task force soit autorisé à s’exprimer publiquement et ce, après que les décisions du Conseil fédéral auraient été prises afin de ne pas influencer l’opinion publique.