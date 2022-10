Valais: dénoncé par les riverains, sa trott’ roulait à 115 km/h

La trottinette électrique est passée sur le rouleau et a affiché une vitesse étonnante.

Jeudi matin, 6 octobre, peu avant 7 h, une trottinette électrique a été contrôlée sur la route de la Plâtrière à Saxon (VS). Les vérifications faites par les agents ont démontré que le véhicule disposait d’une accélération extrême. Une mesure effectuée sur le rouleau de contrôle a révélé une vitesse maximale de 115 km/h pour cet engin qui a été saisi par les forces de l’ordre.

Cette dénonciation fait suite à une demande des riverains qui, excédés par la vitesse et la dangerosité à laquelle cet utilisateur circulait dans le village, ont avisé la police. Le conducteur sera dénoncé auprès de l’Autorité compétente pour infraction à la loi sur la circulation routière.

Rappel des règles

La police cantonale rappelle dans son communiqué les conséquences juridiques et en matière d’assurance en cas de circulation avec de tels engins. Les trottinettes électriques proposées dans le commerce qui ne répondent pas aux exigences légales sont pour la plupart marquées de la mention «Non autorisée à la circulation publique». Si l’on tombe malgré tout sur un contrôle avec un tel véhicule non autorisé, il faut s’attendre à une dénonciation qui, selon les faits, peut entraîner de lourdes sanctions. Les véhicules non immatriculés peuvent en outre être confisqués. En cas d’accident, il peut y avoir une exclusion de couverture. Des recours des assurances sont également possibles.