Tuer un sanglier, en pleine nuit, à la lunette et avec un silencieux. Tous les ingrédients d’une chasse illégale semblaient réunis lorsque les policiers ont mis la main sur un automobiliste lors d’un contrôle de routine, en juillet dernier. Sauf que l’homme en question est un garde-faune auxiliaire assermenté, bénévole depuis douze ans au Service des forêts et de la faune, raconte ce mercredi «La Liberté». Il jure qu’il a agi dans le cadre de sa mission officielle. «J’ai respecté toutes les règles», dit-il.

Une version mise en doute par la police cantonale, dont le «rapport met en évidence des faits relatifs à diverses infractions». Celui-ci sera transmis prochainement au Ministère public, qui choisira ou non d’ouvrir une instruction pénale. La question est de savoir si la loi a été violée au cours de cette opération nocturne. La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts attend ses conclusions avant de se prononcer. Les chasseurs, qui ne peuvent pas tirer la nuit, grincent des dents. Les défenseurs de la cause animale sont quant à eux ulcérés. Les tirs nocturnes sont dangereux pour l’homme et néfastes pour les bêtes, qui sont dérangées durant leur repos, disent-ils. Pro Natura Fribourg attend donc avec impatience le dénouement de l’affaire.