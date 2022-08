Vaud – Dénoncée par sa fille, elle perd son permis alors qu’elle n’était plus au volant

Une femme avait bu trois canettes de bière de 50 cl, lorsqu’elle a reçu un appel de l’un de ses fils l’informant que sa maman, qui souffre de problèmes cardiaques «était au plus mal et qu’elle devait être emmenée en vitesse à l’Hôpital d’Yverdon», a-elle confié à 24 heures. Arrivée au domicile de sa mère, la Nord-Vaudoise est tombée sur sa fille et l’ami de cette dernière. Ils ont refusé que la cinquantenaire emmène la vielle dame à l’hôpital et se sont chargés eux-même de le faire. Bien que sous l’influence de l’alcool, la Nord-Vaudoise s’est rendue elle aussi, au volant de son véhicule, à l’hôpital. Là, sa fille a averti la police qu’elle avait conduit ivre.