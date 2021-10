#MeToo : Dénoncer en public son agresseur sexuel va devenir légal en Colombie

Les photos des auteurs présumés de violences sexuelles pourront continuer à être publiées sur les réseaux par leurs victimes, a estimé vendredi la plus haute juridiction du pays.

Ainsi, les dizaines de publications qui apparaissent sur Facebook et autres réseaux sociaux avec le hashtag #acosadorsexual (agresseur sexuel), accompagnées de photos des agresseurs présumés, pourront donc continuer à être publiées, a estimé la plus haute juridiction du pays.

Cette décision fait suite à la plainte d’un homme, mis en cause par sa partenaire. La jeune femme avait dénoncé sur Facebook cet ancien partenaire sexuel et camarade de classe à l’université, l’accusant d’avoir abusé d’elle alors qu’elle était dans un «état de faiblesse» en raison de la «consommation d’alcool et d’autres substances». Sa publication avait été partagée plus de 200 fois.