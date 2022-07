Euro en Angleterre: Dénoncer la haine sur les réseaux plutôt que l’ignorer

Si vous voulez perdre foi en l’humanité, il n’y a qu’à faire un tour sur Twitter, Instagram ou TikTok après la défaite d’une équipe lors d’une grande compétition. Les messages abusifs s’y multiplient, et ciblent notamment les athlètes et leur entourage. Au point qu’une stratégie de lutte a été mise en place par l’UEFA, pour tenter de protéger ses joueurs.

Le premier pas a donc été de prouver l’existence de ces messages. L’association européenne de football a recensé 290 cas d’abus en ligne sur les réseaux sociaux pendant les phrases de groupe de l’Euro 2022. Sur ces 290 messages, 55% ont été retirés par les plateformes. L’entité a aussi appris que presque 4 posts sur 10 visaient la compétition, et presque 2 sur 10 s’adressaient directement aux joueuses. Et pour elles, ce sont soit des insultes gratuites, soit – dans 20% des cas – du sexisme. Du racisme et de l’homophobie ont aussi été rapportés.