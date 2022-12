Dénoncer rapidement un pervers augmente les chances qu’il soit arrêté

Les bons réflexes à adopter

La police recommande à toute victime de s’éloigner de l’auteur de l’agression et de composer le 117 le plus rapidement possible ou de demander de l’aide à un contrôleur ou à une tierce personne se trouvant à proximité. Plus vite la police est informée, plus les chances d’interpeller l’auteur sont grandes, notamment en raison de l’exploitation des images de vidéosurveillance. Tous les éléments sur la tenue de la personne, son apparence, l’heure des faits, l’endroit où il est monté dans la rame ou descendu du train augmentent aussi les probabilités. Dans les trains CFF, en cas d’absence de personnel, il est possible en tout temps d’appeler la centrale de la police des transports au 0800 117 117. Dans tous les cas, il est important que la victime dépose une plainte pénale.