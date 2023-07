Tunisie: Dénonciation d’«abus graves» des forces sécuritaires contre les migrants

HRW précise avoir recueilli plus de 20 témoignages de «victimes de violations des droits humains aux mains des autorités tunisiennes», selon un communiqué qui dénonce les agissements «de la police, des militaires, des gardes-côtes».

«Ces abus documentent des passages à tabac, des arrestations et détentions arbitraires, des expulsions collectives, des actions dangereuses en mer, des évictions forcées, le vol d’argent et effets personnels», selon HRW. Parmi les personnes interviewées, 9 sont reparties dans leurs pays à bord de vols de rapatriement en mars et 8 sont encore en Tunisie.