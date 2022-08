Genève : Dénonciations pour maltraitance animale en hausse

Des chiens enfermés dans des véhicules, des animaux de compagnie détenus dans des conditions insalubres et sans soins, des moutons détenus sur un terrain boueux sans nourriture ni abri. Voici quelques exemples des interventions menées en 2021 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Comme le relate mercredi la «Tribune de Genève», les dénonciations de maltraitance animale sont en hausse. Le SCAV a reçu 224 alertes l’an dernier, contre 207 en 2020 et 186 en 2019. Ce qui aboutit pour le service à «une enquête par jour ouvrable de la part des inspecteurs vétérinaires», selon le vétérinaire cantonal, Michel Rérat. Ce dernier interprète cette augmentation comme «une attention publique croissante au bien-être animal».