Malgré la baisse des prix : D’énormes différences selon les stations

Même si les prix ont baissé depuis le début de la pandémie, les vacances de ski en Suisse restent onéreuses pour les familles. Mais elles peuvent faire de grandes économies en choisissant le bon endroit.

On le sait: une semaine au ski en Suisse ne fait pas partie du package «vacances bon marché». Et, malgré une baisse des prix observée depuis le début de la pandémie, il existe de grandes différences selon les stations.

Sur une semaine en février prochain, comprenant forfait de ski de huit jours, école de ski, location de matériel et sept nuits dans un appartement de vacances, taxe de séjour comprise, les vacances coûteront moins de 3500 francs à une famille de quatre personnes dans l’Aletsch Arena (VS).

En revanche les mêmes prestations à Zermatt (VS), Verbier (VS) et Saint-Moritz (GR) dépasseront les 5000 francs. À cela s’ajoutent les frais de nourriture, de voyage et de divertissement.