Football : Dénouement en Liga, dernière chance pour la Juve

Avant la dernière journée, le suspense reste entier en Espagne pour le titre et en Angleterre pour les places européennes. La Juventus joue son va-tout pour la prochaine Ligue des champions, et Robert Lewandowski chasse un record historique avec le Bayern, déjà sacré.

Espagne: Dénouement indécis, Messi aussi

Les deux voisins madrilènes, l’Atlético et le Real Madrid, vont se disputer le titre en Liga lors de la 38e et dernière journée de championnat, dont les matches à enjeu sont programmés samedi, à 18h. L’Atlético de Diego Simeone se déplace à Valladolid, toujours à la lutte pour le maintien, tandis que les hommes de Zinédine Zidane, annoncé partant, reçoivent le Villarreal d’Unai Emery.

Angleterre: suspense total pour l’Europe

Qui accompagnera les deux Manchester, City (champion) et United (dauphin), l’an prochain en C1? Il reste deux places convoitées par Chelsea, Liverpool et Leicester, trio regroupé en un point avant le clap de fin, dimanche). Les Blues ont leur destin en main avant d’affronter Aston Villa. Mais Liverpool, hôtes de Crystal Palace, est en embuscade une unité derrière, comme Leicester. Les Foxes, handicapés par une différence de buts inférieure aux Reds, défient Tottenham.

Si Chelsea se fait doubler in extremis, il aura une dernière chance d’accrocher la C1 en remportant l’édition actuelle, le 29 mai en finale contre City. Ce scénario ouvrirait les portes de la Ligue Europa (C3) aux 6e et 7e de Premier League; le 8e irait en Ligue Europa Conférence (C4). Sinon, les 5e et 6e iront en C3 et le 7e, en C4. Quoi qu’il arrive, West Ham (6e) est bien parti pour accrocher la Ligue Europa, avec trois points d’avance sur Tottenham et Everton, en déplacement à Manchester City, déjà tourné vers la finale de C1 à Porto.