Sri Lanka : Dénouement heureux pour onze baleines pilotes échouées

Les globicéphales, ou baleines pilotes, ainsi surnommées parce qu’elles accompagnent parfois les bateaux, peuvent mesurer jusqu’à six mètres de long et peser une tonne. Ce sont des animaux extrêmement sociaux, qui vivent donc en groupe. On ignore toujours la cause de ces échouages groupés, que les scientifiques étudient depuis des décennies.