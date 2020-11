Ce qui ne devait probablement être qu’une blague a fini par tourner mal. Le 31 mai dernier, une bande de copains de la vingtaine se sont retrouvés chez un camarade pour une soirée, à la Grande Béroche. A un moment donné, entre 1h et 5h du matin, l’hôte s’est retrouvé dans «un piteux état physique», comme le relèveront plus tard les enquêteurs.

C’est là que quatre invités ont eu l’idée de l’humilier. Et ils n’y sont pas allés à moitié: le jeune homme a été mis en scène nu sur son lit. Il a été fermement attaché avec du scotch et s’est vu introduire un crayon entre les fesses. Pour couronner le tout, des photos et des vidéos ont été prises et transmises à des tiers.