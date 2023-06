Basketball: Denver bat Miami et s’offre la première manche de la finale

«Nous respectons beaucoup leur équipe. Nous voulions simplement donner le premier coup de poing. Lors des trois premiers tours des play-off, ils ont gagné leur premier match à l'extérieur et nous ne voulions pas que cela se produise. Je pense que nous avons fait du bon travail», a commenté le «Joker», après avoir ajouté un neuvième triple-double à sa collection lors d'une même «post-saison», établissant un nouveau record NBA en la matière, avec désormais deux de plus que Wilt Chamberlain.

Murray encore efficace

De fait, son équipe n'a pas pâti du déficit d'expérience par rapport au Heat, en quête d'un quatrième titre et de retour sur la dernière marche trois ans après la sixième tentative ratée dans la bulle anti-Covid d'Orlando. La question se posait surtout de savoir si les dix jours sans match de Denver - plutôt reposé depuis le coup de balai infligé aux Lakers en finale de Conférence Ouest – auraient pour effet indésirable un manque de rythme, face à des Floridiens certes fatigués mais arrivés avec un élan d'euphorie, après avoir eu le dernier mot sur Boston au match décisif à l'Est .

Butler sans ressort

En face, seul Bam Adebayo a pu rivaliser en altitude avec les Nuggets. Le plus souvent isolé en défense et donc débordé, le pivot s'est surtout illustré sous le cercle adverse (26 points à 13/25, 13 rebonds). Il faut dire que Denver, non content de défendre remarquablement sa raquette, concédant seulement deux lancers francs, s'est employé à faire vivre un calvaire aux deux gâchettes floridiennes Caleb Martin et Max Strus, réduits à un famélique 1/17 aux shoots. Et Jimmy Butler dans tout ça ? Il a été très en-dedans, bien loin de ses standards (13 points à 6/14, 7 passes), finissant seulement quatrième meilleur marqueur du Heat, derrière Gabe Vincent (19 points).

«On ne s'attend pas à ce que ce soit facile quand on arrive en finale. C'est un grand défi. Mais il faudra en faire plus. Nous allons nous mettre au travail et voir ce que nous pouvons faire de mieux, de plus fort, avec plus d'effort», a promis l'entraîneur floridien Erik Spoelstra, qui devra en effet trouver des solutions pour répondre à la puissance et à la variété offensives des Nuggets d'ici la deuxième rencontre prévue dimanche, toujours à Denver.