Basketball: Denver fonce en finale à l'Ouest, Tatum sauve Boston

C'est la cinquième fois que les Nuggets atteignent ce stade des play-off de la NBA. Après une première remontant à 1978, sans succès contre Seattle, les trois dernières – en 1985, 2009 et 2020 - ont mis les Lakers sur leur route, avec autant d'éliminations au bout. Si LeBron James et les siens parviennent à éliminer les Warriors champions en titre (3-2), d'intenses retrouvailles auront lieu.

En attendant, leur démonstration de force aura été inversement proportionnelle à la désagrégation des Suns, qui avaient déjà craqué de la sorte l'an passé au même stade, concassés par Dallas à domicile lors d'un match VII tout aussi crucial. Sur le parquet, le contraste a été saisissant entre l'esprit conquérant affiché par la formation du Colorado, confirmant son statut de tête de série No 1 hérité d'une saison régulière remarquable, et l'apathie coupable de l'équipe de l'Arizona, comme redevenue liquide face à la pression.

Les Nuggets, qui ont plié l'affaire à la pause, atteinte avec 30 unités d'avance (81-51), n'en demandaient pas tant et ce fut presque trop facile pour eux, après cinq premiers matches autrement plus accrochés. Mais force est de constater qu'ils ont aussi réalisé une performance tutoyant l'excellence en tous points, à l'image de Jokic (32 pts à 13/18 aux tirs, 12 passes, 10 rebonds).

«On avait le même état d'esprit qu'en jouant chez nous. On a été agressifs, on a joué de façon rugueuse, on leur a fait prendre des tirs difficiles», a voulu retenir le double MVP 2021 et 2022, qui aura tourné à un triple-double de moyenne sur cette demi-finale, et a été impeccablement épaulé par Jamal Murray (26 points) et Kentavious Caldwell-Pope (21 points).