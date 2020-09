Basketball : Denver pousse les Clippers au 7e match

Pourtant menés de 16 points à la mi-temps, les Nuggets se sont adjugés le sixième acte de leur duel face à L.A., dimanche soir.

Jamal Murray (No 27) est à créditer de 21 points (5 rbds, 5 passes).

Insubmersible Denver! Les Nuggets, au bord de l’élimination à la pause avec 16 points de retard, ont renversé la situation pour s’imposer (111-98) contre des Clippers déliquescents et arracher un 7e match qui sera décisif mardi pour avancer en finale de conférence Ouest.

Et s’ils refaisaient le coup? Les Nuggets étaient également menés 3-1 dans leur série du 1er tour des play-offs face à Utah, avant d’enchaîner trois victoires d’affilée et se qualifier. Une nouvelle fois dos au mur face à L.A. les voilà revenus à hauteur et désormais le doute a totalement changé de camp.