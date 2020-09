Des Nuggets de nouveau croquants

Elle s’est dessinée dès les douze premières minutes conclues sur le score de 44-25. Un écart de 19 points que n’ont jamais pu complètement annihiler les Clippers, revenus à -5 à l’entame du dernier quart-temps, avant que les Nuggets ne remettent un coup de collier définitif par des shoots assassins derrière l’arc de Jamal Murray (28 points) et Gary Harris (13 points) dans le money time. «On était fatigués au match No 1, on était mous, épuisés... On n’arrivait pas à shooter, défendre. Ce soir avait bien plus d’énergie et cela a tout changé», a dit Murray.