Boxe: Deontay Wilder arrêté en possession d’arme à feu

Selon TMZ et le Los Angeles Times, des agents de police ont arrêté Wilder dans le quartier de Hollywood pour des vitres teintées illégalement et une plaque d’immatriculation obstruée sur sa Rolls Royce. Ils ont senti une odeur de marijuana, ce qui les a conduits à inspecter le véhicule, à l’intérieur duquel ils ont trouvé un pistolet 9 mm.

Le boxeur s’est montré «coopératif» tout au long de l’incident, ont affirmé des témoins cités par TMZ. En Californie, le port d’une arme dissimulée est considéré comme un délit passible d’un an de prison, d’une amende maximale de 1000 dollars et d’une mise à l’épreuve sommaire. «Je préfère être sain et sauf que désolé. Point», a écrit quelques heures plus tard Wilder dans un tweet.