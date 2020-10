France : Depardieu accusé de viol: réouverture de l’enquête

Une jeune comédienne qui avait dénonce plusieurs viols et agressions sexuelles en août 2018 a relancé sa plainte contre l’acteur après le classement de l’enquête.

Pour l’avocat de Gérard Depardieu, il s’agit d’«un non événement, s’agissant d’une décision automatique».

La plaignante, une jeune comédienne qui dénonce plusieurs viols et agressions sexuelles en août 2018 au domicile parisien de l’acteur français, avait relancé sa plainte après le classement de l’enquête du parquet de Paris en juin 2019. «Je n’étais pas informé» de la désignation d’un juge d’instruction, a réagi l’avocat de la star du cinéma français, Me Hervé Témime, qui évoque «un non événement, s’agissant d’une décision automatique».