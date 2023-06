Revue de presse: Départ d’Alain Berset: entre casseroles et succès

Un poste à l’OMS?

Alain Berset n’a pas pipé mot sur ses intentions futures. Des rumeurs laissent à penser qu’il pourrait accepter un poste au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On lui prédit même la tête de l’organisation dans quelques années. «Berset serait prédestiné à un poste à l’OMS», affirme l’analyste politique Mark Balsiger. Felix Schneuwly, expert en santé auprès du service du site Comparis et qui dispose d’un excellent réseau dans le domaine de la santé, déclare lui aussi: «Je pensais depuis longtemps qu’Alain Berset se retirerait au moment où un poste à l’OMS serait en vue. Avec son allure d’homme d’État, ses talents de communicateur, son expérience sur la scène internationale et en tant que ministre de la Santé, il est prédestiné à cela».