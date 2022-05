Renens (VD) : Départ de feu dans la benne d’un camion à ordures électrique

En pleine tournée, un camion poubelle a soudainement vu son chargement s’embraser.

Vendredi vers 15h, un important dégagement de fumée a commencé à s’échapper d’un camion poubelle électrique, à la rue du Jura, à Renens. Le camion en lui-même ne serait, a priori, pas en cause. C’est son chargement qui a brûlé. Malgré l’intervention rapide des pompiers, d’imposantes tâches noires sont apparues sur le flanc du véhicule. «On nous a sommés de nous éloigner, au cas où il y aurait un risque d’explosion», explique un passant.

Le fait que le véhicule soit électrique complique néanmoins le travail des pompiers. «Ils ont fait un trou dessus pour pouvoir envoyer de l’eau dans la benne», raconte un témoin. De plus, selon un expert, un incendie dans ce type de véhicule est particulièrement problématique, si la batterie est atteinte: «Elle peut brûler durant plusieurs jours, et surtout cela peut reprendre à tout moment, même quand on croit que c’est éteint», confie-t-il.