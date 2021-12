Genève – Départ de feu dans un appart: une personne à l’hôpital

La réactivité des habitants et la rapidité d’intervention des secours a permis d’efficacement maîtriser le feu

Afin de venir à bout de l’incendie, quinze sapeurs et quatre camions ont été mobilisés.

Samedi matin, un incendie s’est déclaré dans un appartement, au quatrième étage d’un immeuble, à la rue de Contamines. «La réactivité des habitants et la rapidité d’intervention des secours a permis d’efficacement maîtriser le feu», se réjouit Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Les locataires ont alerté les pompiers à 8h58. Dix minutes plus tard, le sinistre, qui a généré un gros dégagement de fumée, était maîtrisé. «Incommodées par les émanations, trois personnes ont été prises en charge au nid de blessés. L’une d’entre elles a été transportée à l’hôpital», rapporte le communicant.