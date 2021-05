«Grey’s Anatomy» : Départ de l’hôpital après 12 saisons

Un des acteurs principaux de «Grey’s Anatomy» quittera la série à l’issue de l’épisode diffusé le 20 mai 2021 aux États-Unis.

«En tant qu’acteur, réalisateur et être humain, j’ai été incroyablement chanceux d’apprendre énormément de choses de beaucoup de personnes et je remercie nos magnifiques fans qui insufflent tant d’énergie et de reconnaissance dans ce monde que nous avons en commun», a indiqué l’acteur dans un communiqué transmis à Deadline.