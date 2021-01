Sandro, 19 ans: «Je m’ennuyais souvent»

Lundi : J’ai pu m’enregistrer sur le LMS mais tout à coup plus rien ne fonctionnait durant la soirée. J’ai regardé Netflix, j’ai joué à la Playstation et j’ai fait des rangements.

Mardi : J’étais assis devant le LMS dès 8 heures. Le système allait très lentement. L’attente entre les clics de souris était d’environ dix minutes. J’ai appris jusqu’à 15 heures. Je n’avais ensuite plus envie à cause des dérangements.

Mercredi: Début à 8 heures, mais le LMS ne fonctionnait plus du tout. J’ai fait du sport, joué à la console et je suis allé me promener avec le chien.