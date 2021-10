1er sondage: trois fois oui – Départ tonitruant pour l’initiative sur les soins infirmiers, oui à la loi Covid

Gros score pour les infirmières et infirmiers au départ de la campagne. ASI

Les initiatives populaires démarrent souvent bien dans les sondages avant de voir leur soutien s’effriter au fil de la campagne. Mais là, la marge est gigantesque. Si la votation avait lieu aujourd’hui, 82% de la population accepterait le texte qui ambitionne d’améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers. Seuls 11% des votants diraient non, selon les résultats de la première vague du sondage «20 minutes/Tamedia» en vue des votations du 28 novembre.

L’institut qui a réalisé le sondage note tout de même que 23% des répondants ont choisi «plutôt oui», et estime que les positions peuvent évoluer. Néanmoins, le soutien à l’initiative «sort de l’ordinaire», même à ce stade de la campagne. Au niveau des catégories socio-démographiques, peu de variations.

Même les opposants sont quasiment pour

Hommes (79%) et femmes (84%) soutiendraient le texte. Au niveau des partis, l’écart n’est pas non plus abyssal, avec le plus petit soutien (71%) chez le PLR, et le plus grand (93%) au PS. À noter qu’il n’existe pour l’instant absolument aucune différence entre les villes, les agglomérations et les campagnes, avec 82% de soutien partout.

Même les opposants semblent, au fond, être quand même un peu pour. La raison principale avancée pour dire non est que… le but de l’initiative serait plus rapidement atteint avec le contre-projet indirect, qui entrerait en force si l’initiative est rejetée.

Loi Covid, on prend les mêmes

Quant à la loi Covid, qui établit les bases légales nécessaires à l’existence du certificat, elle serait soutenue dans des proportions plus ou moins similaires au résultat du référendum du 13 juin. 63% des sondés pensent dire oui, 35% non. À noter qu’ici, à l’inverse, tout le monde sait de quoi on parle: la part d’indécis n’est que de 2%.

Sans surprise, c’est à l’UDC que les avis sont les plus défavorables. C’est, comme lors du premier vote, le seul parti qui rejette la loi. Les autres sont tous pour, avec un (très) relativement plus faible soutien chez les Verts.

Niveau socio-démographique, c’est reparti comme en quarante. Le soutien est un peu plus fort chez les aînés plutôt que chez les jeunes et en ville plutôt qu’en campagne. Parmi les arguments, c’est clairement le certificat qui cristallise l’attention: pour les avis favorables, c’est grâce à lui qu’on pourra passer un hiver ouvert, pour les autres, c’est à cause de lui qu’on va causer un hiver semi-confiné pour une partie de la population.