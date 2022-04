france voisine : Départements frontaliers rois des accidents routiers

La Haute-Savoie et l’Ain font partie des trois départements français comptabilisant le plus d’accidents de la route.

C’est le genre de classement au sommet duquel il ne fait pas bon être. «Le Dauphiné libéré» a publié mardi le classement des départements français qui comptabilisent le plus d’accidents de la route et de morts. La Haute-Savoie et l’Ain, tous deux frontaliers de Genève, complètent ce sinistre podium avec l’Isère. Les chiffres, de 2019, dernière année avant le Covid et le couvre-feu lié, en France, montrent que c’est sur les routes hors agglomérations que les accidents sont les plus fréquents.